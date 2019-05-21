В Петербурге главе РПЦ построят резиденцию за 2,8 млрд рублей

У патриарха Кирилла может появиться личная резиденция в Северной столице. Комплекс планируют построить на территории Феодоровского городка в Пушкине. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на свои источники на строительном рынке Петербурга.

По данным издания, подрядчиком строительства проекта стоимостью 2,8 млрд рублей выступает компания «Геоизол», которая входит в структуру Управделами президента ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе».

Отмечается, что резиденция патриарха будет располагаться в трапезной палате комплекса на площади почти 3,5 тысяч кв. м.

Окна покоев священнослужителя будут выходить на Феодоровский собор, из других окон будет виден сад. В палате планируют расположить домовую церковь, гостиную, библиотеку с бильярдной.

Также покои патриарха оборудуют системами «умный дом», которая включает в себя организацию диспетчерского пункта для управления электроникой во всем комплексе, сообщает The Bell.

Строительство планируют завершить в декабре 2021 года.

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