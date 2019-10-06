Садальский раскритиковал Малышеву за предложение повысить пенсионный возраст

Актер подверг критике слова телеведущей Елены Малышевой о необходимости повышения пенсионного возраста.

Свое возмущение Садальский выразил в аккаунте социальной сети Instagram. По мнению артиста, Малышева врет о том, что продолжительность жизни россиян растет, а также о безупречном состоянии отечественной медицины.

Высказывание Елены Малышевой о повышении пенсионного возраста Садальский также раскритиковал. Если бы можно было найти работу, пенсионеры отправились бы работать, считает деятель искусства. Однако, по мнению актера, даже люди среднего возраста затрудняются найти работу.

Отметил Садальский и собственный медцентр телеведущей, цены в котором, по его мнению, отнюдь не для среднестатистических жителей России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о ссоре Максима Галкина и Леры Кудрявцевой, развернувшейся на просторах Instagram.