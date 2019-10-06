Садальский раскритиковал Малышеву за предложение повысить пенсионный возраст

Садальский раскритиковал Малышеву за предложение повысить пенсионный возраст
Комментаторы выражают солидарность с автором публикации. Фото: Instagram

Актер подверг критике слова телеведущей Елены Малышевой о необходимости повышения пенсионного возраста.

Свое возмущение Садальский выразил в аккаунте социальной сети Instagram. По мнению артиста, Малышева врет о том, что продолжительность жизни россиян растет, а также о безупречном состоянии отечественной медицины.

Высказывание Елены Малышевой о повышении пенсионного возраста Садальский также раскритиковал. Если бы можно было найти работу, пенсионеры отправились бы работать, считает деятель искусства. Однако, по мнению актера, даже люди среднего возраста затрудняются найти работу.

Отметил Садальский и собственный медцентр телеведущей, цены в котором, по его мнению, отнюдь не для среднестатистических жителей России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о ссоре Максима Галкина и Леры Кудрявцевой, развернувшейся на просторах Instagram.

Елена Малышева инстаграм медицина новости пенсионный возраст Станислав Садальский
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бочкарева вывезла все вещи из собственной студии
Садальский раскритиковал Малышеву за предложение повысить пенсионный возраст
Американка продала своего годовалого ребенка за автомобиль
В Петербурге прошел фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Стрелок в Канзас-сити убил четверых человек
Кудрявцева ответила на заявление Галкина
Максим Галкин посмеялся над шоу Леры Кудрявцевой
Пенсионерке оторвало ногу из-за пьяного водителя, протаранившего остановку