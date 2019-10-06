Кудрявцева ответила на заявление Галкина

Кудрявцева ответила на заявление Галкина
В комментариях пользователи выражают поддержку звезде НТВ. Фото: Instagram

Ведущая программы «Секрет на миллион» ответила Максиму Галкину, опубликовавшему оскорбительную для передачи и телеканала НТВ картинку в своем Instagram.

Свой ответ Кудрявцева также разместила на виртуальном поле битвы, в аккаунте в социальной сети. Под картинкой, на которой ведущая сообщает Галкину, что лучшей программой является все же «Секрет на миллион» Кудрявцева написала объемный текст.

В своих размышлениях о моральной стороне шоу-бизнеса актриса обратилась к «Очеркам этнической истории» Льва Гумилева. Телеведущая подчеркнула, что за свои поступки всегда приходится нести ответ и об этом не стоит забывать.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Максим Галкин выложил в своем аккаунте Instagram пост, в котором недвусмысленно отметил, что лучшей программой на ТВ является сериал «Первого канала», а не шоу производства НТВ.

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