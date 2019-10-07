На проспекте Стачек загорелось общежитие

пожар произошел в одной из комнат общежития площадью 12 квадратных метров. Фото: Google.Maps

пожар произошел в одной из комнат общежития площадью 12 квадратных метров. Фото: Google.Maps

Пожар произошел 6 октября в одной из комнат общежития, расположенного на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга.

Согласно информации городского ГУ МЧС, в здании общежития, находящегося по адресу проспект Стачек, дом 111, корпус 2, загорелась обстановка. Все произошло в воскресенье ближе к вечеру, 6 октября.

Экстренные службы получили сигнал о возгорании в половину пятого вечера. В тушении пожара были задействованы 30 огнеборцев с использованием шести единиц техники. На ликвидацию возгорания потребовалось 20 минут.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в одной из комнат общежития площадью 12 квадратных метро. Огонь распространился на площади в 10 квадратных метров.

Данных о пострадавших не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в ночь на 6 октября в садоводстве Назия сгорел дом.