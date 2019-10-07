Работник аэропорта рассказал, как защитить багаж от повреждений и потери

Грузчик, работающий в британском аэропорту, дал несколько рекомендаций, благодаря которым пассажиры смогут сохранить свой багаж в целости и сохранности.

Если вы путешествуете большой компанией, то рекомендуется брать с собой чемоданы одинакового размера, поскольку одинаковые по размеру чемоданы грузчики складывают друг с другом и таким образом повышается вероятность, что вы получите их одновременно, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Express.

Также грузчик посоветовал заполнять чемодан так, чтобы он весил не более 25 килограммов. Если вес багажа будет превышать это число, то работникам может не хватить сил на то, чтобы складывать настолько тяжелые чемоданы аккуратно.

Сотрудник аэропорта также посоветовал не копить старые бирки на ручках чемоданов, которые вешают на стойке регистрации. Причина в том, что из-за большого количества бирок может возникнуть путаница, из-за которой багаж может улететь на другом самолете.

Также он напомнил, что найденные сумки и чемоданы аэропорт хранит в течение 30 дней, после чего их утилизируют.

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