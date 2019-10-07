Неизвестный похитил Hyundai, припаркованный на Комендантском проспекте

В Приморском районе Петербурга неизвестный похитил иномарку у 43-летней петербурженки.

Со слов заявительницы, автомобиль Hyundai пропал в период с 13 часов 5 октября по 14 часов 6 октября. Машина была припаркована у дома № 69 на Комендантском проспекте. Сумму причиненного ущерба владелица не уточнила.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску похищенного автомобиля и задержанию злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о собаке, которую застрелили из-за лая. Мужчина совершил два выстрела в животное. Собаке помог местный житель. Подозреваемый в совершении правонарушения задержан.