Неизвестный похитил Hyundai, припаркованный на Комендантском проспекте

Неизвестный похитил Hyundai, припаркованный на Комендантском проспекте
Комендантский проспект, 69. Фото: Google View

В Приморском районе Петербурга неизвестный похитил иномарку у 43-летней петербурженки.

Со слов заявительницы, автомобиль Hyundai пропал в период с 13 часов 5 октября по 14 часов 6 октября. Машина была припаркована у дома № 69 на Комендантском проспекте. Сумму причиненного ущерба владелица не уточнила.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску похищенного автомобиля и задержанию злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о собаке, которую застрелили из-за лая. Мужчина совершил два выстрела в животное. Собаке помог местный житель. Подозреваемый в совершении правонарушения задержан.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб хищение
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