Легковушки попали в ДТП и создали пробку на Обводном

В Петербурге на пересечении Измайловского проспекта и набережной Обводного канала произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями.
Инцидент случился сегодня утром, 7 октября. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», участники перекрыли две полосы. На месте образовалась крупная пробка.
На опубликованных кадрах видно, что машины столкнулись рядом с пешеходным переходом. Пользователи соцсети «ВКонтакте» добавили, что автомобили двигались по автобусной полосе.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее в GazetaSPb сообщали о хищении иномарки. Машина была припаркована на Комендантском проспекте.