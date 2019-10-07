Легковушки попали в ДТП и создали пробку на Обводном

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Измайловского проспекта и набережной Обводного канала произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями.

Инцидент случился сегодня утром, 7 октября. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», участники перекрыли две полосы. На месте образовалась крупная пробка.

На опубликованных кадрах видно, что машины столкнулись рядом с пешеходным переходом. Пользователи соцсети «ВКонтакте» добавили, что автомобили двигались по автобусной полосе.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о хищении иномарки. Машина была припаркована на Комендантском проспекте.