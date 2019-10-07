«Лэнд» опроверг слухи о покупке сети «Мираторгом»

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Супермаркет "Лэнд" в ТВК "Гарден Сити". Фото: supermarket-land.ru

Сделка по продаже петербургской сети супермаркетов «Лэнд» агрохолдингу «Мираторг» не планируется. Слухи об этом ранее появились в прессе.

О сделке в начале октября сообщило издание «Новый проспект» со ссылкой на участников рынка. Источники, как отметили в «Лэнд», были ненадежными. Ни одна из сторон сообщения о сделке не подтвердила.

«Официальные комментарии пресс-службы сети супермаркетов «Лэнд», опровергающие возможную покупку, в статье издания «Новый проспект» по неизвестным нам причинам учтены не были», — сообщили в пресс-службе сети супермаркетов «Лэнд».

Предполагалось, что совершить сделку было решено из-за финансовых проблем «Лэнда». Число исков к компании в этом году выросло до 48. Сумма исковых требований превысила 50 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пост генерального директора сети супермаркетов «Лэнд» покинул Дмитрий Чтецов.

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