Волк покусал мальчика из поселка в Карелии

Волк покусал мальчика из поселка в Карелии
Отец ребенка смог вовремя отпугнуть волка. Фото: pixabay

Лесной хищник зашел на территорию поселка Надвоицы, что в Карелии, и покусал шестилетнего ребенка. Все произошло в пятницу, 4 октября.

О нападении волка на маленького жителя поселка Надвоицы рассказали местные жители в социальных сетях. Ребенку повезло, что рядом находился его отец, который смог отпугнуть хищника. В группе «Надвоицы online» рассказали, что инцидент произошел на одной из неосвещенных улиц поселка. Однако, многие пользователи начали сомневаться в том, не перепутала ли мать ребенка волка с обычной собакой. Впрочем, в той же группе появилось видео, на котором заметно что по улицам поселка разгуливает именно волк.

В Минприроды Карелии заявили, что правоохранители уже начали искать животное. К поиску привлекли 10 охотников и полицейских.

Ранее GazetaSPb сообщала, что медведь растерзал 50-летнюю женщину в Забайкалье.

волк животное карелия нападение происшествие ребенок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Время в пути на «Сапсане» между Москвой и Петербургом сократят на ...
Растения в оранжерее Таврического сада греют обогревателями
В Петербурге нашли школьницу, которая ушла из дома в декабре прошлого года
Финскую визу вновь можно получить за две недели
Неравнодушные жители Луги построили зимний домик для уличных кошек
«Лэнд» опроверг слухи о покупке сети «Мираторгом»
В МИД прокомментировали допрос российского депутата в США
Волк покусал мальчика из поселка в Карелии