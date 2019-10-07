Волк покусал мальчика из поселка в Карелии

Лесной хищник зашел на территорию поселка Надвоицы, что в Карелии, и покусал шестилетнего ребенка. Все произошло в пятницу, 4 октября.

О нападении волка на маленького жителя поселка Надвоицы рассказали местные жители в социальных сетях. Ребенку повезло, что рядом находился его отец, который смог отпугнуть хищника. В группе «Надвоицы online» рассказали, что инцидент произошел на одной из неосвещенных улиц поселка. Однако, многие пользователи начали сомневаться в том, не перепутала ли мать ребенка волка с обычной собакой. Впрочем, в той же группе появилось видео, на котором заметно что по улицам поселка разгуливает именно волк.

В Минприроды Карелии заявили, что правоохранители уже начали искать животное. К поиску привлекли 10 охотников и полицейских.

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