Медведь растерзал 50-летнюю женщину в Забайкалье

В результате нападения медведя погибла женщина. Ее тело было обнаружено в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.

Растерзанное тело 50-летней жительницы Забайкальского края было обнаружено днем 6 октября в лесу в 100 км от села Тэрэпхэн. Тело погибшей было изуродовано рваными ранами, а правая рука была оторвана.

В единой дежурно-диспетчерской службе района (ЕДДС) сообщили, что личность погибшей установлена, она жила в указанном селе. Факт смерти в результате нападения медведя был подтвержден в районной администрации, сообщает ТАСС.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Забайкалье застрелили медведя после того, как он напал на фермера. В результате пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу. Врачи обнаружили у него серьезные травмы лица, головы и рук.