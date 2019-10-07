Смольный сможет выкупать частные земли под парки и скверы

Власти Петербурга могут начать изымать земли застройщиков под парки, скверы и другие объекты инфраструктуры без которых невозможно развитие новых районов. Об этом изданию Gazeta.SPb рассказали депутаты Законодательного собрания.

Комиссия по городскому хозяйству утвердила поправки к закону «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на Генеральном плане Петербурга». Законопроект был разработан депутатом Сергеем Никешиным и направлен на то, чтобы дать Смольному возможность изымать земли под городские пространства, отметил член комиссии депутат Александр Тетердинко.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы при строительстве жилых комплексов в черте города, в том числе на месте промышленных предприятий, в сером поясе, соблюдались правила, установленные законодательством Санкт-Петербурга, санитарными и градостроительными нормами. В том, чтобы люди могли жить в нормальной среде, чтобы у них была зеленая зона, поликлиники, школы и детские сады», — отметил депутат Алексей Ковалев в разговоре с корреспондентом Gazeta.SPb.

Если город планирует активное развитие того или иного района, он должен заранее определить расположение улиц, общественных пространств и зеленых насаждений, подчеркнул парламентарий. Единственный способ обеспечить передачу этих территорий в городскую казну — закрепить их в качестве объектов регионального значения на картах Генплана.

«Это дает правовое основание для изъятия земель», — заключил депутат.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что губернатор Александр Бегов поручил подготовить новый Генеральный план Петербурга к 2020 году.