В Петербурге нашли школьницу, которая ушла из дома в декабре прошлого года

Школьницу искали с декабря прошлого года. Фото: Pixabay

Школьницу искали с декабря прошлого года. Фото: Pixabay

В Петербурге домой вернулась15-летняя школьница, которая ушла 31 декабря 2018 года.

Она рассказала, что работала в различных заведениях общественного питания и снимала квартиру.

Ранее, в целях установления всех обстоятельств происшедшего, было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сейчас выясняются все обстоятельства безвестного отсутствия школьницы, будут изучены условия жизни ребенка в семье, а также причины ее ухода, приняты соответствующие меры реагирования, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете Петербурга

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 41-летняя петербурженка позвала к себе в гости любовника и не заметила, что ее дочь-школьница пропала.