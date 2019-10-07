Нобелевку по медицине вручили за открытие реакции клеток на кислород

Нобелевку по медицине вручили за открытие реакции клеток на кислород
Исследования ученых открыли механизм одного из самых важных адаптационных процессов в жизни. Фото: https://pixabay.com

В этом году лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали сразу трое ученых за разработки в области взаимодействия клеток и кислорода.

Гарвардский профессор Уильям Дж. Келин-младший, врач оксфордского госпиталя Питер Джон Рэтклиф и профессор педиатрии в Школе медицины Джона Хопкинса в США, штат Балтимор, разделили «нобелевку» на троих.

Ученые занимаются исследованиями в области реакции клеток на появление кислорода. По итогам разработок, выяснилось, что существует механизм, отвечающий за определенную активность генов при соответствующем уровне кислорода.

Эти открытия позволят по-новому подойти к лечению онкологических заболеваний, анемии и многих других недугов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что эксперты рассказали о перечне продуктов, защищающих от рака груди.

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