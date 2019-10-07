Суд не стал отменять итоги выборов в УИК №1677 в Петербурге

Один из кандидатов в мундепы пытался оспорить результаты выборов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Один из кандидатов в мундепы пытался оспорить результаты выборов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Петродворцовый районный суд вынес решение по иску самодвиженца Эрнеста Иванова. Петербуржец просил об отмене итогов муниципальных выборов на УИК №1677 в Стрельне.

Истец настаивал на перерасчете голосов. Однако суд счел его выводы недостаточно убедительными.

«Суд решил признать исковые требования необоснованными и в их удовлетворении отказать», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, выборы муниципальных депутатов прошли 8 сентября. На замещение 1 тыс. 560 мандатов претендовали 7 тыс. 18 кандидатов. Кампания сопровождалась исками, жалобами и скандалами. Итоги голосования объявили лишь спустя 16 дней — 24 сентября. Наибольшее число мандатов получила партия «Единая Россия» (61,5%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение «Голос» призвало отменить итоги выборов в 24 муниципалитетах. Общественники попросили Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обратиться в суд для признания результатов недействительными.