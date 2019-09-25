«Голос» просит отменить результаты выборов в 24 муниципалитетах Петербурга

Общественное движение «Голос» призывает Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обратиться в суд для признания результатов выборов в 24 муниципалитетах недействительными.

«Это связано с грубыми и демонстративными нарушениями законодательства на выборах 8 сентября», — уточнили на сайте движения.

Общественники отмечают, что ключевую роль в нарушениях сыграли муниципальные избирательные комиссии. Различные недочеты и нарушения фиксировал в том числе Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, подчеркнули представители «Голоса».

В своем заявлении движение ссылается на федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Выявленных нарушения, по словам общественников, достаточно для отмены итогов муниципальных выборов.

«Голос» также призывает ГИК обратиться в правоохранительные органы и инициировать расследование о муниципальных выборах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге спустя 16 дней утвердили результаты выборов муниципальных депутатов. Лидером по количеству мандатов стала «Единая Россия» — 61,5%. Следом расположились самовыдвиженцы и «Справедливая Россия». Всего было замещено 1 тыс. 560 мандатов.