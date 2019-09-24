В Петербурге спустя 16 дней подвели итоги муниципальных выборов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утвердила результаты выборов муниципальных депутатов. Голосование прошло 8 сентября.

Итоги выборов подведены в соответствии с данными, представленными и введенными избирательными комиссиями в систему ГАС «Выборы».

На замещение 1 тыс. 560 мандатов в Петербурге претендовали 7 тыс. 18 кандидатов. Зарегистрированными из них были 7 тыс. 18 человек. В регистрации отказали 1 тыс. 340 кандидатам. Выдвижение 73 человек отменено. Оставшиеся 300 кандидатов выбыли после регистрации.

По данным Горизбиркома, партия «Единая Россия» получила 959 мандатов (61,5%). Самовыдвиженцы — 259 (16,6%), «Справедливая Россия» — 108 (6,9%), КПРФ — 72 (4,6%), «Яблоко» — 81 (5,2%), «Партия Роста» — 42 (2,7 %), ЛДПР — 31 (2%), другие партии — 8 (0,5%).

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что более 85% ресурсов Центризбиркома было направлено на участие в муниципальных выборах в Петербурге. В результате этого подготовлен ряд предложений по преобразованию системы.