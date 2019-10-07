В Петербурге обнаружили роспись дореволюционных времен

Редкий объект был найден в ходе реставрации парадной дома №20 на 3-й Советской улице.

Капитальный ремонт дома Александровой в Центральном районе Петербурга привел к уникальной находке: дореволционной трафаретной росписи, обнаруженной под слоем краски.

Ремонтные работы сразу же приостановили, специалисты намерены раскрыть и законсервировать роспись. В таком виде она может послужить украшением для парадной. Жильцы старинного дома собираются обратиться в КГИОП. Учреждение должно взять объект под охрану для проведения дальнейших восстановительных работ.

В доме, который является объектом культурного наследия, также сохранились старинные витражи.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области нашли останки старинного корабля. Судно было построено, предположительно, в XVIII-XIX веках.