В Петербурге обнаружили роспись дореволюционных времен

Редкий объект был найден в ходе реставрации парадной дома №20 на 3-й Советской улице.
Капитальный ремонт дома Александровой в Центральном районе Петербурга привел к уникальной находке: дореволционной трафаретной росписи, обнаруженной под слоем краски.
Ремонтные работы сразу же приостановили, специалисты намерены раскрыть и законсервировать роспись. В таком виде она может послужить украшением для парадной. Жильцы старинного дома собираются обратиться в КГИОП. Учреждение должно взять объект под охрану для проведения дальнейших восстановительных работ.
В доме, который является объектом культурного наследия, также сохранились старинные витражи.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области нашли останки старинного корабля. Судно было построено, предположительно, в XVIII-XIX веках.