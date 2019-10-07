Курьеры Ozon прекратили забастовку

Курьеры интернет-магазина Ozon в Петербурге вернулись к работе.

Утром 7 октября руководство компании и инициативная группа курьеров встретились и подписал протокол об изменениях в процессах, после чего, бастующие курьеры вышли на маршруты, сообщает ТАСС.

«Служба доставки в Петербурге сегодня работает в штатном режиме, заказы едут к клиентам», — отметили в компании.

В субботу 5 октября стало известно, что в Петербурге объявили забастовку сотрудники склада интернет-магазина Ozon.

Причинами забастовки стали ухудшившиеся условия работы и оплаты труда. Также, по мнению бастующих сотрудников интернет-магазина, OZON.ru нарушает трудовой кодекс Российской Федерации. Сотрудники обвиняют организацию в задержке заработных плат (ст. 142 ТК РФ).

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники петербургского склада OZONа устроили забастовку.