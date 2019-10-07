Подельник Елены фон Мессинг получил условный срок

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил сотрудника компании финской предпринимательницы Елены фон Мессинг Александра Булатова к пяти годам лишения свободы условно. Его обвиняют в незаконном выводе 1 млрд 130 тыс. рублей за пределы РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что Булатов, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Сергеем Черемухиным, под руководством Элизабет Елены Фон Мессинг, с 2014 по 2015 год от имени подконтрольного юридического лица вывели за пределы России более 1 миллиарда рублей под предлогом приобретения из-за границы дорогостоящего программного обеспечения, действительная стоимость которого была завышена в сотни раз, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Фон Мессинг и Черемухина выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск и в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Петербурженка Елена Скородумова, она же гражданка Финляндии Элизабет Элена фон Мессинг, она же легенда 90-х — «Помидориха» была осуждена в конце сентября этого года к 10 годам лишения свободы. Однако ее освободили из женской тюрьмы в Болгарии по состоянию здоровья, сообщает «Мойка 78». По ее заявлению возбуждены дела на нескольких героев лихих 90 — ныне авторитетных бизнесменов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экс-сотрудника банка осудили за валютные махинации. Ущерб от его действий составил 5,2 млн рублей.