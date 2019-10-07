СКА сегодня сыграет со «Спартаком» в Ледовом

Матч пройдет в Ледовом дворце. в 19.30. Фото: ХК СКА

Матч пройдет в Ледовом дворце. в 19.30. Фото: ХК СКА

После короткой, но неприятной серии из двух поражений СКА предстоит сыграть с московским «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Матч пройдет в Ледовом дворце в 19:30.

Отметим, что главный тренер «Спартака» Олег Знарок сыграет против СКА после отставки из петербургского клуба, с которым выигрывал Кубок Гагарина.

СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 19 очков. «Спартак» занимает седьмое место с 15-ю очками.

Напомним, 5 октября СКА дома проиграл челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:2.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СКА проиграл челябинскому «Трактору» в Петербурге впервые с 2011 года.