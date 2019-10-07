Беглов внес поправки к текущему годовому бюджету города

Беглов внес поправки к текущему годовому бюджету города
Поправки, внесенные Бегловым, позитивно скажутся на бюджете. Фото: https://www.gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы внес законопроект городского бюджета на текущий год поправку.

Изменение позволит снизить дефицит на 2,2 миллиарда рублей. Достигнуть такого результата получится путем уменьшения доходной части почти на 1,5 миллиарда рублей (на 1,3 млрд) и сокращения расходной части на 3,5 миллиарда рублей.

Коррективы, внесенные градоначальником, одобрил бюджетно-финансовый комитет городского Законодательного собрания.

Уменьшение расходов возможно благодаря экономии и переноса сдачи в эксплуатацию нескольких объектов на 2020 год. Среди них дошкольные и школьные образовательные учреждения и здравоохранительные объекты.

Также, 1,5 миллиарда дополнительно выделят «Чижику» и 400 миллионов — ЗСД.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что бюджет Северной столицы на следующий год планируется с дефицитом в 5,22% от расходов.

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