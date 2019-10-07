Участника команды КВН умерла в Москве

Участника команды КВН умерла в Москве
Евгения и Сергей Жариковы. Фото: vk.com/id415714127

В одной из столичных клиник 7 октября скончалась участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова. В сентябре у неё диагностировали рак четвертой степени.

О смерти женщины рассказал её супруг и капитан команды Сергей Жариков. Он поблагодарил всех, кто откликнулся на зов о помощи, на своей странице во «ВКонтакте».

«К огромному сожалению нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве», — рассказал супруг погибшей.

Точный диагноз участнице КВН поставили лишь в конце сентября. Врачи обнаружили у неё саркому желудка четвертой степени. Проводить операцию на этом этапе было уже поздно.

Евгения Жарикова проходила курс лучевой терапии, затем должна была проходить курс химиотерапии. Сразу после того, как диагноз стал известен, семья женщины объявил сбор средств на лечение.

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