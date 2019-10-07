СКА объявил состав на матч с московским «Спартаком»

Матч пройдет в Ледовом дворце. в 19.30. Фото: ХК СКА

Матч пройдет в Ледовом дворце. в 19.30. Фото: ХК СКА

Хоккейный клуб СКА объявил состав на матч с московским «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В первую пятерку попали Ткачев, Лехтеря, Плотников, Токранов, Рундблад.

Во второй сыграют: Барабанов, Кеммпайнен, Бурдасов, Белов, Дыбленко.

В составе третьей пятерки — Дергачев, Коскиранта, Карпов, Зубарев, Зуб.

В последней — Кузьменко, Каблуков, Кетов, Галенюк, Марченко.

Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Мельничук. Хелльберг в запасе, сообщается на официальной странице клуба «Вконтакте».

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19.30 мск.

СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 19 очков. «Спартак» занимает седьмое место с 15-ю очками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СКА сегодня сыграет со «Спартаком» в Ледовом.