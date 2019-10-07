Смольный планирует отсудить у строителей «Газпром Арены» 9 млрд рублей

Смольный планирует отсудить у строителей &#171;Газпром Арены&#187; 9 млрд рублей
Предварительное слушание по первому иску намечено на 24 декабря. Фото: https://pixabay.com/

Городская администрация намерена подать иск к экс-подрядчику строительства петербургского стадиона «Газпром Арена».

Два новых иска поступят к «Инжиниринговой корпорации Транссстрой-СПб» и «Трансстрою» от комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Об этом Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Петербурга и Ленинграсдкой области. Размер иска к «Инжиниринговой корпорации» составит восемь с половиной миллиардов рублей. Еще 275 миллионов Смольный намерен взыскать с «Трансстроя».

Не так давно организация подала встречный иск к комитету по строительству. Сумма, которую «Трансстрой» хочет получить от городского строительного комитета составляет 736 миллионов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге рассмотрят дело о разглашении государственной тайны.

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