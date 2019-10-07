В Петербурге суд рассмотрит дело о разглашении гостайны

Дело под грифом «совершенно секретно» зарегистрировал один из судов Петербурга.

Предстанет перед правосудием Павел Селиверствов, обвиняемый в разглашении сведений, являющихся содержанием государственной тайны.

О том, что уголовное дело передано судье, Gazeta.SPb сообщили в объединной пресс-службе судов Петербурга. На данный момент оно еще не поступило в производство.

Известно, что обвиняемый ранее являлся сотрудником правоохранительных органов. Он ответит за содеянное по части 1 статьи 283 УК РФ. Мужчина отпущен под обязательство о явке.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Северной столице за получение взяток осудили бывшего работника службы судебных приставов. Женщина предложила должнику прекратить дело его и второго фигуранта за 100 тысяч рублей. После получения взятки её задержали.