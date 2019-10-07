В Петербурге за взятки осужден бывший судебный пристав

Требуемую сумму обвиняемая написала на листе бумаги, после чего показала его должнику. Фото: Pixabay

Требуемую сумму обвиняемая написала на листе бумаги, после чего показала его должнику. Фото: Pixabay

Судебный пристав-исполнитель Калининского РОСП УФССП России по Петербургу обвиняется в получении взятки и служебном подлоге.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой до наступления её ребенку 14 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти.

Суд установил, что подсудимая хотела получить взятку от мужчины, являющегося должником по ее исполнительному производству, а также производствам второго фигуранта дела, предложила должнику за их прекращение передать деньги в размере 100 тыс. рублей.

Требуемую сумму обвиняемая написала на листе бумаги, после чего показала его должнику.

После получения взятки злоумышленница была задержана сотрудниками полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге сотрудницу одного из отделов по вопросам миграции Центрального района подозревают в получении взятки в размере 15 тыс. рублей.