Ученые озвучили страны, где можно пережить апокалипсис

Места, где можно будет пережить пандемию, которая, возможно, охватит мир, озвучили новозеландские ученые.
Информацию опубликовал на портале Science Alert. Авторы публикации предполагают, что дальнейшие развитие биотехнологий может привести к возникновению пандемии. Шансы на выживание в случае апокалиптической инфекционной вспышки легко могут свестись к нулю.
Однако, если человек окажется в нужное время в нужном месте, у него есть вероятнось спастись. В списке самых безопасных мест мира в случае катастрофы, по мнению исследователей, 20 стран. В первую тройку вошли Австралия, Новая Зеландия и Исландия.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о болезни, угрожающей каждому пятому жителю планеты. Таким заболеванием является депрессия. По мнению экспертов, не стоит относиться к ней легкомысленно.