Ученые озвучили страны, где можно пережить апокалипсис

Безопасных мест на Земле, по выводам ученых из Новой Зеландии, не так-то много. Фото: https://pixabay.com/

Безопасных мест на Земле, по выводам ученых из Новой Зеландии, не так-то много. Фото: https://pixabay.com/

Места, где можно будет пережить пандемию, которая, возможно, охватит мир, озвучили новозеландские ученые.

Информацию опубликовал на портале Science Alert. Авторы публикации предполагают, что дальнейшие развитие биотехнологий может привести к возникновению пандемии. Шансы на выживание в случае апокалиптической инфекционной вспышки легко могут свестись к нулю.

Однако, если человек окажется в нужное время в нужном месте, у него есть вероятнось спастись. В списке самых безопасных мест мира в случае катастрофы, по мнению исследователей, 20 стран. В первую тройку вошли Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о болезни, угрожающей каждому пятому жителю планеты. Таким заболеванием является депрессия. По мнению экспертов, не стоит относиться к ней легкомысленно.