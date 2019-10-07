СКА проиграл «Спартаку» со счетом 3:2

СКА проиграл &#171;Спартаку&#187; со счетом 3:2
Фото: ХК СКА

Петербургская команда уступила в овертайме, хоть и боролась до последнего.

Матч состоялся сегодня, 7 октября, в рамках 16-го тура регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

Первое время СКА проигрывал – первый период завершился со счетом 0:2 в пользу «Спартака». Очки своей команде принесли Вишневский и Ганзла на восьмой и 19-й минутах. Потом петербургские хоккеисты привели себя в чувства и смогли забить шайбы – авторами стали Бурдасов и Ткачев. Так как счет до конца игры оставался 2:2 был объявлен овертайм. В его рамках СКА не смог проявить себя должным образом и проиграла.

Напоминаем, что в первую пятерку попали Ткачев, Лехтеря, Плотников, Токранов, Рундблад.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СКА объявил состав на матч с московским «Спартаком». СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 19 очков. «Спартак» занимает седьмое место с 15-ю очками.

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