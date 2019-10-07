Трамп угрожает разрушить экономику Турции

Президент США настроен решительно: он требует от страны не выходить за рамки дозволенного.

Об этом стало известно сегодня, 7 октября. Обо всем глава Америки Дональд Трамп сообщил в Twitter-аккаунте. Он отметил, что если власти Турции сделают что-либо, что разозлит его, то готов за этого мстить и «стереть экономику с лица земли». Трамп подчеркнул, что американская сторона активно борется с терроризмом и пора бы заняться тем же остальным странам. Он надеется, что в регионе начнут защищать свою территорию точно так же.

Напоминаем, что до этого вице-президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп злоупотребляет властью в собственных целях. Он также якобы не понимает всю серьезность возложенной на него ответственности.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Госдуме прокомментировали заявление США об угрозе «Северного потока — 2». «Северный поток — 2» минимум на 25—30% дешевле, чем СПГ, предлагаемый Соединёнными Штатами, заявили власти.