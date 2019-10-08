Нидерланды больше не будут использовать название «Голландия»

Слово "Голландия" у многих ассоциируется не только с тюльпанами. Фото: Pixabay

Слово "Голландия" у многих ассоциируется не только с тюльпанами. Фото: Pixabay

Бытует мнение, что так называемый ребрендинг образа страны поможет привлечь новых туристов.

Об этом стало известно 7 октября. Обо всем сообщило местное издание Adformatie, ссылаясь на власти. Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия – оно считает, что у большинства людей слово ассоциируется в первую очередь с наркотиками и кварталом красных фонарей. Теперь Нидерланды хотят продвигать новый образ, чтобы туристы, которые раньше боялись туда приезжать, наконец посетили страну.

В разговоре с РИА Новости, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, заявил, что это действительно может помочь.

«Я думаю, что ребрендинг стимулирует въездные туристские потоки. Число туристов, желающих «оторваться» на всю катушку, сократится не мигом и далеко не полностью»,

— считает он.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что власти Крыма могут дать региону второе название. Греческая диаспора в Крыму предложила добавить к названию республики историческую часть.