Власти Крыма могут дать региону второе название

Греческая диаспора в Крыму предложила добавить к названию республики историческую часть.

Глава национально-культурной автономии крымских греко «Таврида» Иван Шонус предложил переименовать Крым в «Республика Крым — Таврида». Название Таврида является значимой исторической отсылкой. Так назывался Крым в древние времена. Название имеет греческое происхождение, оно также использовалось после присоединения полуострова к составу Российской империи.

Власти Крыма поддержали идею и сочли ее достойной обсуждения. Положительное отношение к двойному названию республики выразили в Государственной Думе.

Вице-премьер Правительства Крыма Георгий Мурадов считает, что в первую очередь предложение должно получить поддержку со стороны общественности. Позже автор инициативы признал, что общество не готово к переименованию республики.

Ранее GazetaSPb сообщала, что заявление Собчак о Крыме вызвало бурную реакцию.