С набережной на Васильевском убрали бинокли

Теперь петербуржцы и гости города не смогут насладиться видами города вблизи.

Об этом стало известно 7 октября. Обо всем сообщает Neva.Today. Смотровые площадки с набережной Васильевского острова исчезли, а ведь с нее открывался прекрасный вид. Любой желающий мог посмотреть на те или иные достопримечательности в деталях, теперь такой возможно нет. Их установили в начале лета и убрали с наступлением холодов – кто именно, непонятно, но, скорее всего, районная администрация. Пока что никак комментариев по этому поводу не поступало, а вот люди уже грустят. Многие приходили к биноклям, из-за чего выстраивалась целая очередь. Остается надеяться, что их в скором времени вернут.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Васильевский остров получил смотровые площадки с биноклями. Власти Санкт-Петербурга установили бинокли на четырех участках: на стрелке Васильевского острова, Университетской, Макарова и наб. Лейтенанта Шмидта.