Васильевский остров получил смотровые площадки с биноклями

Петербург известен реками и каналами, так что благоустройство должны оценить туристы.
На Неву теперь можно смотреть через бинокли: в Петербурге открыли несколько смотровых площадок, передают “Невские новости” 22 июня.
Власти Санкт-Петербурга установили бинокли на четырех участках: на стрелке Васильевского острова, Университетской, Макарова и наб. Лейтенанта Шмидта. Корреспондент издания отмечает, что петербуржцы в восторге, и у биноклей собираются прохожие и туристы.
Петербург известен своими реками и каналами, так что смотровые площадки должны по достоинству оценить туристы — за прошлый год Северную Венецию посетили свыше 8 млн туристов.
Не исключено, что бинокли долго не проживут, и вандалы найдут способ их испортить или украсть.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что река Смоленка на Васильевском острове вышла из берегов.