Васильевский остров получил смотровые площадки с биноклями

Не исключено, что бинокли не простоят долго. Фото: pixabay.com
Не исключено, что бинокли не простоят долго. Фото: pixabay.com

Петербург известен реками и каналами, так что благоустройство должны оценить туристы.

На Неву теперь можно смотреть через бинокли: в Петербурге открыли несколько смотровых площадок, передают “Невские новости” 22 июня.

Власти Санкт-Петербурга установили бинокли на четырех участках: на стрелке Васильевского острова, Университетской, Макарова и наб. Лейтенанта Шмидта. Корреспондент издания отмечает, что петербуржцы в восторге, и у биноклей собираются прохожие и туристы.

Петербург известен своими реками и каналами, так что смотровые площадки должны по достоинству оценить туристы — за прошлый год Северную Венецию посетили свыше 8 млн туристов.

Не исключено, что бинокли долго не проживут, и вандалы найдут способ их испортить или украсть.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что река Смоленка на Васильевском острове вышла из берегов.

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