На Васильевском острове река Смоленка вышла из берегов

Река Смоленка вышла из берегов и затопила Новосмоленскую набережную на Васильевском острове в Петербурге. Видео опубликовали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в субботу, 22 июня.

На кадрах видно, как вода, буквально хлещет по плитам на набережной, водостоки не справляются с потоками. По словам автора видео, укладка тротуарной плитки в парке на Смоленке потребуется уже через нескольких таких затоплений.

По его мнению, осенью и зимой воды будет в несколько раз больше.

«Мне кажется, что такого уровня все же не было ДО намывов и сужения русла реки над ЗСД», — комментирует происшествие один из участников группы «Парк на Смоленке | Васильевский остров».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что после непродолжительного, но сильного дождя в пятницу 21 июня, на Невском проспекте двое утомленных жарой молодых людей искупались прямо в луже. Такое неоднозначное поведение вызвало восторг прохожих, которые радостно комментировали происходящее и снимали «заплыв» на свои мобильные телефоны.