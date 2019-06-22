Петербуржцы искупались в лужах на Невском проспекте

После непродолжительного, но сильного дождя в пятницу 21 июня, на Невском проспекте двое утомленных жарой молодых людей искупались прямо в луже. Такое неоднозначное поведение вызвало восторг прохожих, которые радостно комментировали происходящее и снимали «заплыв» на свои мобильные телефоны.

На кадрах видео, опубликованного в Instagram, можно заметить, как двое парней, раздевшись до нижнего белья, плещутся в огромной луже прямо на проезжей части Невского проспекта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Сестрорецке состоится ночной забег «Белая ночь 2019». В спортивном мероприятии примут участие более 1000 человек. Бегуны преодолеют по побережью Финского залива две дистанции: 10 и 20 километров.

Старт состоится в Сестрорецке на пляже «Станция Курорт» в ночь с 22 на 23 июня.