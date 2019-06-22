В Сестрорецке состоится ночной забег «Белая ночь 2019»

В спортивном мероприятии примут участие более 1000 человек. Бегуны преодолеют по побережью Финского залива две дистанции: 10 и 20 километров.

Старт состоится в Сестрорецке на пляже «Станция Курорт» в ночь с 22 на 23 июня.

Отмечается, что дистанцию на 10 км участники будет проходить рядом с пляжем «Ласковый», а 20 км — возле пляжа «Чудный».

В этом году в мероприятии также будут участвовать спортсмены из Германии, Китая и Италии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Ботаническом саду Петербурга начала работу традиционная цветочная выставка «Пионы Северной столицы», которая собрала на своих полях более трёхсот сортов пионов, выращенных в непростых климатических условиях Северной столицы и Ленобласти.

Мероприятие будет проходить 22-25 июня и 27-30 июня (26 число – выходной), с 11:00 до 17:00.