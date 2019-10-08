В Петербурге и Ленобласти совершено три квартирные кражи за сутки

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают злоумышленников, совершивших квартирные кражи 7 октября.

Первое заявление о квартирной краже поступило от 30-летнего жителя Невского района. Он рассказал, что неизвестный проник в его квартиру путем отжима стеклопакета и совершил хищение личных вещей на сумму 30 тысяч рублей, после чего скрылся.

Затем в полицию Петроградского района пришел 48-летний жилец дома 17 корпус 2 по Гостилицкому шоссе и рассказал, что злоумышленник проник в его квартиру, откуда унес ювелирные изделия и личные вещи на сумму 15 тысяч рублей.

В тот же день с заявлением в полицию обратилась 47-летняя жительница деревни Лупполово во Всеволожском районе Ленобласти и рассказала, что неизвестный проник в ее дом путем отжима стеклопакета и совершил хищение ювелирных изделий. Общая сумма ущерба оценивается в 140 тысяч рублей.

По фактам всех краж возбуждены уголовные дела. Полиция приняла меры к розыску и задержанию злоумышленников, сообщает ГУ МВД по региону.

Ранее GazetaSPb сообщала, что полицейские разыскивают злоумышленников, совершивших квартирные кражи.