В Петербурге и Ленобласти совершено три квартирные кражи за сутки

В Петербурге и Ленобласти совершено три квартирные кражи за сутки
По факту квартирных краж возбуждены уголовные дела. Фото: pixabay

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают злоумышленников, совершивших квартирные кражи 7 октября.

Первое заявление о квартирной краже поступило от 30-летнего жителя Невского района. Он рассказал, что неизвестный проник в его квартиру путем отжима стеклопакета и совершил хищение личных вещей на сумму 30 тысяч рублей, после чего скрылся.

Затем в полицию Петроградского района пришел 48-летний жилец дома 17 корпус 2 по Гостилицкому шоссе и рассказал, что злоумышленник проник в его квартиру, откуда унес ювелирные изделия и личные вещи на сумму 15 тысяч рублей.

В тот же день с заявлением в полицию обратилась 47-летняя жительница деревни Лупполово во Всеволожском районе Ленобласти и рассказала, что неизвестный проник в ее дом путем отжима стеклопакета и совершил хищение ювелирных изделий. Общая сумма ущерба оценивается в 140 тысяч рублей.

По фактам всех краж возбуждены уголовные дела. Полиция приняла меры к розыску и задержанию злоумышленников, сообщает ГУ МВД по региону.

Ранее GazetaSPb сообщала, что полицейские разыскивают злоумышленников, совершивших квартирные кражи.

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