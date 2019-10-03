Полиция раскрыла серию карманных краж у туристов в центре Петербурга

Злоумышленники действовали у Казанского собора и на Невском проспекте. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Злоумышленники действовали у Казанского собора и на Невском проспекте. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела о карманных кражах у иностранных туристов. Обвиняемые, предположительно, действовали в составе организованной группы.

Под стражей находятся четверо обвиняемых в возрасте от 38 до 58 лет. Некоторые из них ранее судимы, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, злоумышленники причастны к серии карманных краж на Невском проспекте, рядом со Спасом-на-Крови и Казанским Собором. Сумма ущерба составила более 400 тыс. рублей. Интересовали карманников прежде всего смартфоны, фотоаппараты и кошельки.

Злоумышленники заранее распределили роли: исполнитель, водитель, отвлекающий и сбытчик краденного. Пока один отвлекал туристов с помощью брошюр, календарей и открыток, другой незаметно похищал имущество. С места преступления они уезжали на машине.

«Похитители надеялись, что иностранные туристы не будут обращаться в полицию», — считают в МВД.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у Казанского собора у 72-летнего туриста из Восточной Азии украли телефон.