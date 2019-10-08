В Пушкине пострадавшего пешехода после ДТП избили и ограбили

Правоохранительные органы Пушкинского района выясняют обстоятельства конфликта между пешеходом и автомобилистом с его пассажирами.

Как стало известно GazetaSPb, 7 октября в полицию обратился 47-летний житель Пушкина. По словам заявителя, инцидент произошел около двух часов дня 7 октября возле дома 13 по улице Оранжерейная в Пушкине.

Мужчина рассказал, что автомобиль «ВАЗ 2115», за рулем которого находился неизвестный ему человек, наехал ему на ногу. После наезда между пострадавшим и водителем началась словесная перепалка, в результате которой мужчина разбил стекло в машине. Затем из машины выскочили четверо пассажиров и избили его. Кроме того, потерпевший обнаружил пропажу золотой цепочки после драки.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пешеход оказался под колесами такси на переходе в Кудрово.