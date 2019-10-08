Коммерческий директор лишился Land Cruiser в Петербурге

В Василеостровском районе неизвестные похитили Toyota Land Cruiser 2019 года выпуска. Об угоне заявил владелец автомобиля — коммерческий директор одной из петербургских компаний.

Как стало известно Gazeta.SPb, машина была припаркована в Академическом переулке. Последний раз иномарку хозяин видел больше недели назад. Угнана Toyota, предположительно, была в период с 28 сентября по 7 октября.

Ущерб владелец автомобиля оценил в 1,9 млн рублей. Машина была застрахована по КАСКО и оборудована штатной сигнализацией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге угнали две дорогостоящие иномарки — корпоративный Lexus за 6,8 млн рублей и Kia Optima стоимостью 1,7 млн рублей. О пропаже автомобилей владельцы заявили 4 октября. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и разыскивает похитителей.