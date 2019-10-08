Коммерческий директор лишился Land Cruiser в Петербурге

Коммерческий директор лишился Land Cruiser в Петербурге
Ущерб владелец Toyota Land Cruiser оценил в 1,9 млн рублей. Фото: unsplash.com

В Василеостровском районе неизвестные похитили Toyota Land Cruiser 2019 года выпуска. Об угоне заявил владелец автомобиля — коммерческий директор одной из петербургских компаний.

Как стало известно Gazeta.SPb, машина была припаркована в Академическом переулке. Последний раз иномарку хозяин видел больше недели назад. Угнана Toyota, предположительно, была в период с 28 сентября по 7 октября.

Ущерб владелец автомобиля оценил в 1,9 млн рублей. Машина была застрахована по КАСКО и оборудована штатной сигнализацией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге угнали две дорогостоящие иномарки — корпоративный Lexus за 6,8 млн рублей и Kia Optima стоимостью 1,7 млн рублей. О пропаже автомобилей владельцы заявили 4 октября. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и разыскивает похитителей.

Toyota автоугон академический переулок новости спб угон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
КИО в Петербурге выставит на торги аварийное жилье
Роскачество выявило лучшие мессенджеры
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
В Петербурге пройдет церемония открытия нового здания Арбитражного суда
В Ленобласти задержаны подозреваемые в разбойном нападении на АЗС во Всеволожске
В Петербурге ожидается метель
Россиян избавят от лишней возрастной маркировки
Коммерческий директор лишился Land Cruiser в Петербурге