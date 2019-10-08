В Петербурге ожидается метель

В Петербурге ночью 8 октября ожидается мокрый снег. Возможна даже метель.

На синоптических картах видно, что к Петербургу приближается с восточной стороны облачный фронт. В ближайшие 48 часов в небе должна появиться туча. Она накроет и часть Ленобласти.

Кроме того, ожидается гололед и туман, поэтому водителям надо быть осторожными на дорогах.

Температура упадет до -1 ночью и небольшой плюс ожидает жителей Петербурга днем.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Петербурге выпал снег: не везде и ненадолго.