Намывные территории на Васильевском заинтересовали ГК «ПИК»

Намывные территории на Васильевском заинтересовали ГК &#171;ПИК&#187;
Торги пройдут 1 ноября. Фото: https://pixabay.com/

Московский строительный холдинг планирует приобрести компанию «Терра Нова», которая владеет намывными территориями Васильевского острова.

Намывные территории фактически уйдут с молотка. О том, что площади доступны для запроса предложений объявил Росийский аукционный дом. На торги выставят весь пакет акций компании Diserion LTD и права требований по кредитам Сбербанка к компании АО «Терра Нова».

Торги состоятся 1 ноября на площадке аукционного дома. Стартовая цена, покрывающая кредитную задолженность — 4,5 миллиарда рублей.

Отметим, что намывные территории на Васильевском острове реализуются с 2006 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что особняк Мясникова на улице Восстания в третий раз попробуют продать с молотка. Стартовая цена лота составит 891 миллион рублей.

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Намывные территории на Васильевском заинтересовали ГК «ПИК»