Намывные территории на Васильевском заинтересовали ГК «ПИК»

Московский строительный холдинг планирует приобрести компанию «Терра Нова», которая владеет намывными территориями Васильевского острова.

Намывные территории фактически уйдут с молотка. О том, что площади доступны для запроса предложений объявил Росийский аукционный дом. На торги выставят весь пакет акций компании Diserion LTD и права требований по кредитам Сбербанка к компании АО «Терра Нова».

Торги состоятся 1 ноября на площадке аукционного дома. Стартовая цена, покрывающая кредитную задолженность — 4,5 миллиарда рублей.

Отметим, что намывные территории на Васильевском острове реализуются с 2006 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что особняк Мясникова на улице Восстания в третий раз попробуют продать с молотка. Стартовая цена лота составит 891 миллион рублей.