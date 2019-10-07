Особняк Мясникова в третий раз выставлен на продажу

До этого особняк пытались продать уже дважды. Фото: Google View

До этого особняк пытались продать уже дважды. Фото: Google View

Обанкротившийся влеаделец здания особняка, в котором располагается роскошный отель, пытается продать здание с торгов уже третий раз.

Начальная цена трех домов по улице Восстания, 45, составляет 891 млн рублей. Во время прошлых торгов желающих отдать такую сумму не нашлось. 14 октября особняк вновь попробует обрести нового хозяина.

Владелец зданий, организация-банкрот ООО «МИМ», получила особняк от городских властей как инвестор еще в 2003 году. По условиям, после реставрации в комплексе зданий должен был открыться отель. Однако до этого дело не дошло.

Компания «МИМ» была признана банкротом весной этого года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что совладелец компании-ритейлера «Юлмарт» может стать банкротом. Заявление подано банком ВТБ. Дмитрий Костыгин не выплатил орагнизации 631 млн рублей.