В Сестрорецке мужчина хотел вынести кассу из гостиницы, притворившись курьером

Злоумышленник зашел в одну из гостиниц Сестрорецка и попытался вынести кассовый аппарат, представившись курьером.

Преступник оказался в вестибюле отеля 6 октября в 9:45 утра. Мужчина подошел к стойке администратора и, объяснив, что он — курьер, потребовал отдать ему кассовый аппарат, под предлогом того, что ему необходимо отвезти кассу в другое место по поручению директора гостиницы.

Однако сотрудница отеля не поверила злоумышленнику и нажала тревожную кнопку. Оперативно среагировав, к месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Наряд вневедомственной охраны задержал подозрительного курьера. Позже выяснилось, что 55-летний ранее судимый мужчина действительно оказался мошенником, поскольку директор гостиницы рассказал, что не давал подобных поручений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти задержали подозреваемых в разбойном нападении на сотрудников заправочной станции.