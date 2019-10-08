В Ленобласти задержаны подозреваемые в разбойном нападении на АЗС во Всеволожске

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении 29 сентября на АЗС в городе Всеволожск Ленинградской области.

Все произошло 29 сентября. Двое злоумышленников ворвались на заправку и, угрожая обрезом охотничьего ружья, похитили 10 тысяч рублей. После этого мужчины отправились на другую АЗС, где под угрозой того е оружия похитили 39 тысяч рублей.

Как стало известно GazetaSPb, правоохранители задержали двоих жителей Ленобласти 1977 и 1991 годов рождения. Отмечается, что они ранее судимы.

Стражи порядка также провели обыски в квартирах и автомобилях подозреваемых, в ходе которых были изъяты одежда, маски, обувь, мобильные телефона и незарегистрированный обрез гладкоствольного одноствольного ружья.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала, что неизвестный с ножом обчистил кассу АЗС на Волхонском шоссе.