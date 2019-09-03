Неизвестный с ножом обчистил кассу АЗС на Волхонском шоссе

В Красносельском районе Петербурга неизвестный мужчина ограбил автозаправочную станцию на Волхонском шоссе. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Мужчин вошел в помещение АЗС около десяти вечера 2 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти. Злоумышленник наставил на 22-летнего оператора предмет, похожий на нож, и потребовал дать ему деньги.

После того, как сотрудник АЗС отказался выполнять требования незнакомца, мужчина самостоятельно забрал из кассы 20 тыс. рублей и скрылся.

Сейчас подозреваемого ищет полиция. Меры к розыску и задержанию злоумышленника приняты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборгском районе Лениобласти двое неизвестных похитили телефоны из салона сотовой связи. Злоумышленники унесли товары на 1 млн 939 тыс. рублей.