Двое ограбили салон сотовой связи на 2 млн рублей в Выборге

В Выборгском районе Ленинградской области двое неизвестных похитили из салона сотовой связи телефоны на почти 2 млн рублей. Все произошло на улице Ушаков в г. Выборг.

О случившемся в отдел полиции сообщили днем ранее, 26 августа, около четырех часов утра. Злоумышленники проникли в помещение, где разбили витрину и похитили 33 смартфона-флагмана. Сумма ущерба составила 1 млн 939 тыс.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и приняли меры к розыску злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали о хищении денег и ноутбука из квартиры в Выборгском районе Петербурга. В результате розыска задержаны трое подозреваемых, среди которых одна женщина. Они заключены под стражу.