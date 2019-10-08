В Петербурге осудят 27-летнего мужчину, который зарезал знакомого

Происшествие случилось возле одного из заведений на проспекте Энгельса. Фото: Google View

Происшествие случилось возле одного из заведений на проспекте Энгельса. Фото: Google View

Инцидент произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Преступник 14 марта 2019 года зарезал своего знакомого.

Как рассказали Gazeta.SPb в пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу, 27-летний злоумышленник 14 марта 2019 года находился со своим приятелем возле одного из заведений на проспекте Энгельса. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый, на почве личной неприязни к оппоненту, достал нож и нанес несколько ударов.

От полученных ранений знакомый преступника скончался в одной из городских больниц. Сегодня, 8 октября, стало известно, что убийца предстанет перед судом. По ч. 1 ст. 105 УК РФ, еему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области полиция разыскивает двух браконьеров, застреливших лося.