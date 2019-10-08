На трассе «Магистральная» ограничено движение из-за ДТП

В связи с ДТП на км 250 автодороги «Магистральная» движение осуществляется в реверсивном режиме. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,

В связи с ДТП на км 250 автодороги «Магистральная» движение осуществляется в реверсивном режиме. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,

В связи с ДТП на км 250 автодороги «Магистральная» движение осуществляется в реверсивном режиме.

Как сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с ДТП на км 250 федеральной автомобильной дороги А-181 Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, «Магистральная» движение транспорта осуществляется по одной полосе.

По предварительной информации, на 250-м км автодороги «Магистральная» около 16:15 произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате проезжая часть оказалась частично занята поврежденным грузовым автомобилем. Проезд организован по одной полосе из двух. Затора нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ауди и КамАЗ перекрыли движение на выезде с моста Александра Невского.