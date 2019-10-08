Петербургский метрополитен перешел под контроль комитета по транспорту

Петербургский метрополитен перешел под контроль комитета по транспорту
Теперь метрополитен будет находится на государственном контроле. Фото: Gazeta.SPb

Теперь петербургские власти смогут контролировать и внеуличный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С сегодняшнего дня федеральный контроль за исполнением правил по эксплуатации петербургского метрополитена будет находится в ведении городского комитета по транспорту.

Смольный будет уполномочен утверждать правила пользования метро, а также контролировать соблюдение правил технической эксплуатации метрополитена. Кроме того, комитет по транспорту сможет предъявлять требования к форме сотрудников и знакам отличия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал о планах по развитию инфраструктуры метрополитена в ближайшие пять лет. В частности, запланировано открытие станций «Кудрово» и «Горный институт».

ГУП "Петербургский метрополитен" комитет по транспорту новости смольный
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургских дачников в Никольском заблокировали за 32 незаконных съезда к ...
Петербургский метрополитен перешел под контроль комитета по транспорту
Совершаева поздравила Арбитражный суд с переездом в новое здание
За сбыт сильнодействующих веществ петербуржец пойдет под суд
В Петербурге водитель сбил пожилого велосипедиста и скрылся
Названо имя самого кровожадного маньяка в истории США
В сентябре на переработку в Петербурге сдали 7,6 тонн опасных отходов
Медиасиндикат: нас читает весь город!